Kocaeli ve Bolu'da seçim hazırlıkları sürüyor

Kocaeli ve Bolu'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlıklar devam ediyor.

Kocaeli ve Bolu'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye genelinde yarın yapılacak seçime yönelik hazırlıklar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) planladığı takvime göre işliyor.

Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 515 bin 277 seçmen oy kullanacak.

Kentte il ve ilçe merkezleri dışında kalan yerleşim yerlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına, ilçe seçim kurullarınca hazırlanan, içerisinde seçim araç ve gereçlerinin yer aldığı malzeme torbaları teslim ediliyor.

Kentte en fazla kırsal mahallenin bulunduğu Kandıra'da, ilçe merkezi dışındaki 129 sanığa ait malzeme torbaları saat 13.00 itibarıyla tutanak karşılığında sandık kurul başkanlarına verilmeye başlandı.

Bolu

Bolu'da oy kullanılacak okullarda sandık kurulumu devam ediyor.

İl genelinde 1007 sandıkta 235 bin 979 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkanlarına teslim edilen oy kullanma kabini ve sandıkların okullarda kurulumu gerçekleştiriliyor.

Sınıfların girişine sandık numaraları asılıyor.

Seçmenler, yarın saat 08.00'den itibaren 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oy kullanacak.