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Kocaeli ve Bolu'da Karla Kaplı Görsel Şölen

Kocaeli ve Bolu'da Karla Kaplı Görsel Şölen
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Kocaeli'nin Samanlı Dağları ve Bolu'nun tarihi Göynük ilçesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel'de karla kaplanan yüksek kesimler doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Göynük ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı ve tarihi yapılar beyaz örtüyle masalsı bir görüntü kazandı.

Kocaeli'de Samanlı Dağları ve Bolu'da tarihi Göynük ilçesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'de hafta sonunda Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Havadan çekilen görüntüler, karla kaplı ağaçların sunduğu doğal güzelliği gözler önüne serdi.

Özellikle Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe, mevsimin tadını çıkarmak isteyen doğaseverler için fırsat sunuyor. Kış hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler, ziyaretçilerini bekliyor.

Bolu

Eski Osmanlı kasabası olan ve tarihi dokusunu koruyan Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu.

İlçe merkezinde 4 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Osmanlı dönemine ait tarihi yapıları, dar sokakları ve eşsiz mimarisiyle bilinen Göynük'te, karın etkisiyle masalsı görüntü oluştu.

Göynük Zafer Kulesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı tatilciler, etkileyici manzaraya hayran kaldı.

Belediye Başkanı Ali Oral, ilçenin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu belirterek, "Karla ilçemiz adeta görsel şölen sunuyor. Tüm misafirlerimizi bu büyülü atmosferi görmeye davet ediyoruz." dedi.

Yeniçağa ilçesinde de yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

Kentte kar yağışı sebebiyle bugün eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuklar, karın keyfini ilçe merkezinde cadde ve sokak aralarında kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezi ve Yeniçağa Gölü güzel manzara ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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