Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 20 yabancı uyruklu yakalandı. Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 20 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 20 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Güncel Haberler

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