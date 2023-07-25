Kocaeli ve 4 İlde FETÖ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli ile birlikte 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı bulundu.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga çalışmalarına yönelik yeni bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik yürütülen dosya neticesinde operasyon düzenlendi. Kocaeli ile birlikte 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı ele geçirildi. - KOCAELİ