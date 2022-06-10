Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, 1868 yılından günümüze özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında yer alan Kızılayın, Türk milletinin "insan odaklı medeniyet anlayışının" somutlaşmış hali olduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılayın sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler veren değerli kuruluşlardan biri olduğuna işaret eden Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılay, din, dil, soy ayrımı yapmadan bütün insani ihtiyaçları karşılamış ve herhangi bir çıkar gözetmeksizin tüm insanlığın yardımına koşmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."