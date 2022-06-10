Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, 1868 yılından günümüze özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında yer alan Kızılayın, Türk milletinin "insan odaklı medeniyet anlayışının" somutlaşmış hali olduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılayın sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler veren değerli kuruluşlardan biri olduğuna işaret eden Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılay, din, dil, soy ayrımı yapmadan bütün insani ihtiyaçları karşılamış ve herhangi bir çıkar gözetmeksizin tüm insanlığın yardımına koşmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kızılay gençlik Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title