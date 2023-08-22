Kocaeli Valisi Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilik ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca düzenlenen seyir programında Vali Yavuz, Başiskele NATO İskelesi'nde şehit aileleri ve gazilerle TCSG Güven Gemisini gezdi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu toprakların vatan yapılmasında dünden bugüne 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler fakat siz onu bilemezsiniz' ayet-i kerimesine mazhar olmak için şehadete gül bahçesine girercesine koşan ve her daim şehit olmayı arzu eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. ???????Herkes bir şehit annesi olamaz. Şehadete gül bahçesine girercesine koşmuş bir insan doğuramaz. Her baba bir kahraman evladı dünyaya getiremez. Şehadet ve gazilik bir lütuftur. Anne baba içinde, evlat ve eş içinde büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.