Kocaeli Valisi Yavuz, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Valisi Yavuz, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
Kocaeli Valisi Yavuz, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında "Kültürüm Önemli" faaliyetine katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında "Kültürüm Önemli" faaliyetine katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Sever ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, ÖNEM projesinin çalışmalarına 2009 yılında başlandığını, her şeyiyle kendisine ait olduğunu söyledi.

Projeyi görev yaptığı her yerde başarıyla uyguladıklarını belirten Yavuz, "Projemizin hedef gruplarında yer alan çocuklarımıza nasıl sahip çıkarız, sevgi ve şefkat yoksunluğunu nasıl gideririz, sorun çözme becerisini nasıl kazandırırız, öz güven duygusunu nasıl pekiştiririz, bağımlılıkla nasıl mücadele ederiz gibi birçok sorunun cevabını bulmak için araştırma yaparken son tahlilde ÖNEM projesi ortaya çıktı. Burada temel felsefemiz aslında çepeçevre bir insana destek olmak, elinden tutmak, birlikte yürümek ve onu geleceğe hazırlamaktır." diye konuştu.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sever de proje kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Valilik himayelerinde yürütülen ÖNEM projesi kapsamında "Kültürüm Önemli" faaliyetine katılan öğrenciler tarafından üretilen bez bebekler Vali Yavuz'a takdim edildi.???????

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title