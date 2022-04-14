Kocaeli Valisi Yavuz, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında "Kültürüm Önemli" faaliyetine katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Sever ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, ÖNEM projesinin çalışmalarına 2009 yılında başlandığını, her şeyiyle kendisine ait olduğunu söyledi.

Projeyi görev yaptığı her yerde başarıyla uyguladıklarını belirten Yavuz, "Projemizin hedef gruplarında yer alan çocuklarımıza nasıl sahip çıkarız, sevgi ve şefkat yoksunluğunu nasıl gideririz, sorun çözme becerisini nasıl kazandırırız, öz güven duygusunu nasıl pekiştiririz, bağımlılıkla nasıl mücadele ederiz gibi birçok sorunun cevabını bulmak için araştırma yaparken son tahlilde ÖNEM projesi ortaya çıktı. Burada temel felsefemiz aslında çepeçevre bir insana destek olmak, elinden tutmak, birlikte yürümek ve onu geleceğe hazırlamaktır." diye konuştu.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sever de proje kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Valilik himayelerinde yürütülen ÖNEM projesi kapsamında "Kültürüm Önemli" faaliyetine katılan öğrenciler tarafından üretilen bez bebekler Vali Yavuz'a takdim edildi.???????