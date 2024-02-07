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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü programında 14 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yavuz, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili kurum müdürlerine çözüm için talimat verdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" kapsamında 14 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Makam Toplantı Salonu'nda Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen programda, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıda Vali Yavuz, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek üzere gelen 14 vatandaşla görüşme yaptı.

Vatandaşların talep ve sorunlarını not alan Vali Yavuz, iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında, bir takım önemli uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda kendilerini talimatlandırdığını kaydetti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, "Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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