Kocaeli Valisi Yavuz, depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, izlenimlerine ve eldeki rakamlara göre, kentteki depremzede sayısının azaldığını belirterek, "Burada kalanlar da iş arayışı içerisinde.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, izlenimlerine ve eldeki rakamlara göre, kentteki depremzede sayısının azaldığını belirterek, "Burada kalanlar da iş arayışı içerisinde. Biz de çalışmak isteyenlere, özellikle bölgeye dönmek istemeyenlere iş imkanı konusunda destek oluyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelerek Kocaeli Üniversitesi kampüsünde bulunan Semiha Ayverdi Öğrenci Yurdu'nda kalan afetzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle akşam yemeği yiyen Yavuz, sorunlarını dinleyip ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.

Yavuz, gazetecilere, Türk milletinin yaraları sarmak, birlik, beraberlik ve dayanışma açısından çok büyük bir millet olduğunu söyledi.

Depremin ardından Kocaeli'ye 40 bine yakın depremzedenin geldiğini aktaran Yavuz, "Depremin ilk anından itibaren büyük bir organizasyon kurarak gerek arama kurtarma gerekse çadır kentler ile konteyner kentlerin kurulumu gibi birçok organizasyon yaptık ve kalıcı konutlara başladık. KYK yurtlarımız, kamu misafirhanelerimiz ve 'Evim Yuvan Olsun' projemiz kapsamında vatandaşlarımızın konaklamasına yardımcı olduk. İhtiyaç ve sorunlarını çözmek için çaba sarf ettik." diye konuştu.

Vali Yavuz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından 30 milyon lira nakit yardım yaptıklarını belirterek, bunun dışında belediyelerin, yardımseverlerin ve STK'lerin de önemli yardımlarının olduğunu dile getirdi.

Bölgede 55 gün görev aldığını dile getiren Yavuz, "Ticari hayatın canlanması için bölgede iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Biz de Kocaeli olarak bölgede 84 iş yeri yaparak teslim ettik. Bu iş yerleri birçoğuna örnek oldu." dedi.

Vali Yavuz, Kocaeli'de kalan depremzedelere ilişkin bilgi vererek, "Yurtlarımızda kalan kişi sayısı azalıyor. Önümüzdeki günlerde bu azalma devam edecek. Akrabalarının yanında kalan depremzedelerin tespiti konusunda çalışma başlattık. Henüz neticelenmedi. Bunun takibi kolay değil. İzlenimlerimiz ve eldeki rakamlara göre, Kocaeli'deki depremzede sayısı azalıyor. Burada kalanlar da iş arayışı içerisinde. Biz de çalışmak isteyenlere, özellikle bölgeye dönmek istemeyenlere iş imkanı konusunda destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.