Kocaeli Valisi Yavuz'dan Turizm Haftası mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, turizmin sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya büyük katkılar sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Gelişen ve değişen dünyada ülkeler arasındaki sınırların kalkması, ulaşım imkanlarının gelişmesi ve toplumların refah seviyesinin yükselmesi neticesinde turizm hareketlerinin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Yavuz, insanların yeni yerler görme, farklı kültürleri keşfetme ve yeni insanlarla tanışma isteğinin, turizm sektörüne hızlı bir ilerleyiş sağladığını kaydetti.

Kocaeli'nin kökleri tarihin derinliklerine uzanan, nice medeniyetlerin gelip geçtiği bir yer olduğuna işaret eden Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Kocaeli'miz de Karadeniz ve Marmara Denizi'ne olan kıyıları, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanlarıyla nitelikli turizm çeşitliliğine imkan sunmaktadır. Kocaeli sınırları içerisinde Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Kocaeli Kartepe Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olmak üzere iki kültür ve turizm bölgesi bulunmaktadır. Üç bin yıllık tarihe sahip olan Kocaeli, Helenistik dönem, Bitinya Dönemi, Roma ve Bizans ile Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pek çok tarihi esere ve kültürel değerleri bulunan yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; uluslararası turizm alanında ilimizin tanıtımında katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür ediyor, sektör çalışanlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."