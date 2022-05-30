Kocaeli Valisi Yavuz'dan "helikopter düştüğü" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Valisi Yavuz'dan "helikopter düştüğü" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'helikopter düştüğü' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." dedi.

Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkisinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini bildirdi.

Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Körfez Belen AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title