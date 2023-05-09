Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, engeli bulunan vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, dünyaya onların penceresinden bakılarak farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Güçlü ve hedefine kararlı adımlarla yürüyen bir ülkede, tüm vatandaşların imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna işaret eden Yavuz, engelli vatandaşların yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, çağdaş bir kamu yönetiminin ve sosyal devletin temel görevlerinden olduğunu belirtti.

Yavuz, engelli vatandaşların toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının, şüphesiz tüm toplumu zenginleştireceğini ve güçlendireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılmaları, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapmış olduğu yasal düzenlemelerle; özel eğitime ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmaları, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmesi, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlanması, kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı, kamuda ve özel sektörde iş imkanı ile engelli gençlere yönelik sınavlar gerçekleştirerek, pozitif ayrımcılık sağlamıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla başlattığımız 'Gönülden Gönüle' projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarını evlerinde ziyaret ederek, bu grup içerisinde bulunan siz engelli bireylerimizin de isteklerini dinleyip, ev ziyaretlerinde karşılaştığımız ihtiyaçlarınızı da gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız ve çalışmaya da devam edeceğiz."

Yavuz, engelli bireylere hizmet etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir engelli kardeşimin isteğini yerine getirdiğimde, onun yüzündeki tebessümün sebebi olmak beni çok mutlu ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu ifade ederek engellilerimizin engellenmediği, engelsiz bir dünya diliyor, tüm engellilerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.