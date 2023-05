Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aile hayatının birleştirici unsuru ve dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

Toplumun şekillenmesinde, geleceğe umutla bakan çalışkan, idealist bir neslin yetiştirilmesinde en büyük payın annelere ait olduğuna işaret eden Yavuz, "Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru ve yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Tarifi olmayan bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimizi başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak, bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi, sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeli, her zaman kıymeti bilinmeli ve kendilerine saygıda kusur edilmemelidir. Sizlere ne kadar minnet duysak azdır. Her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum."