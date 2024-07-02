Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 9 öğrenciyi kabul etti. Yavuz, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek Türk milletinin geleceğine güvendiklerini belirtti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 9 öğrenciyi kabul etti.

Yavuz, dereceye giren Nisa Mülayim, Merve Tan, Muhammed Anıl Çelik, Ali Ilgaz Kuşkonar, Sabri Kerem Topuçar, Ege Çalı, Uras Uruş, Ahmet Eymen Yiğit ve Bilgehan Kelebekler ile öğrencilerin aileleriyle makamında görüştü.

Sohbet ettiği gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Yavuz, Türk milletinin geleceği olan öğrencilere güvendiklerini belirterek, "İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu yüzyılı 'Türk yüzyılı' olarak hep beraber gerçekleştireceğiz. Kendinize güvenin. Aziz milletimize güvenin. Devletimize hizmet etmeye devam edin. Dünyanın neresinde olursa olsun her daim gönlünüzde aklınızda ay yıldızlı al bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun, Türk milleti olsun." ifadesini kullandı.

Yavuz, gençleri Türk milletini ve devletini her zaman yüceltme azminde görmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eşitlerinize göre çok büyük başarı elde ettiniz ama unutmayın ki başarı, her daim istikrardan geçer. Dolayısıyla hem akademik hayat hem de yaşam uzun mesafeli koşucuların işidir. O yüzden kısa mesafe başarılar belki anlık mutluluk getirebilir ama bu başarıların devamı şüphesiz disipline, çalışmaya ve fedakarlığa muhtaçtır. Sizleri bir kez daha gönülden kutluyorum. Sizlerin sayesinde inşallah cumhuriyetimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi daha da yücelteceğiz. Sizin gibi çalışkan ve disiplinli vatan evlatlarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. O yüzden de büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimiz, amacımız, gayemiz sizin gibi parlak ve çalışkan vatan evlatlarının sayesinde olacaktır."

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve okul yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Yavuz, öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

LGS Eğitim Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

2-3 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title