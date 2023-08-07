Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini...
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel