Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini...

Güncel Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title