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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Yarıyıl Tatili Mesajı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere mesaj yayımladı. Yavuz, öğrencilere başarılar dilerken, öğretmenlere teşekkür etti ve geleceğin mimarları olan gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için çaba gösteren öğretmenlere minnettar olduklarını belirtti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, huzurlu ve başarılı bir eğitim döneminin geride bırakıldığını kaydetti.

Öğrencilere seslenen Yavuz, "Bir dönemi daha başarıyla tamamlayarak karne tatiline girdiniz. Bu süre zarfında gösterdiğiniz çaba ve gayret, elde ettiğiniz başarılarla taçlandı. Her birinizin bu başarıya katkısı büyük, bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. Yarıyıl tatili hem dinlenmek hem de yeni enerji toplamak adına bir fırsattır. Bu süreçte kendinizi yenilemek, hobilerinize zaman ayırmak ve sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirmek için güzel bir zaman dilimidir. Unutmayın, sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda keşfetmek de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kattığı bilgi ve birikim için öğretmenlere teşekkür eden Yavuz, geleceğin mimarları olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek adına çaba ve özveri gösteren öğretmenlere minnettar olduklarını dile getirdi.

Yavuz, bilgiyle nesiller inşa ederek geleceğe tohumlar serpen öğretmenlerin, çocuklardaki cevherleri hassasiyetle işlediğini aktararak, "Bir hayat biçimine dönüşmüş mesleğinizi icra ederken, ortaya koyduğunuz fedakarlıklarla nice başarıların altında sizin emekleriniz var. Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde, sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli veliler, çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Onların iyi bir eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Çocuklarınızın karneleri, sizin onlara göstereceğiniz sevginin göstergesi olmamalıdır. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan, nedenlerini sorgulayarak, öğretmenleri ile iletişim içerisinde ve birlikte hareket ederek, eksikliklerini tamamlayıp, sistemli ve düzenli çalışmaya yönlendirerek, başarıyı daha üst noktalara taşımaya çalışmalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyor, sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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