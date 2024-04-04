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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Avukatlar Günü Mesajı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, avukatların birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatların, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Yavuz, hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkının, hukuk devleti ilkesi olduğunu vurguladı.

Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik sisteminin temel taşlarından olan yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlığın, birbirine bağlı müesseseler olduğunu bildiren Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Avukatlarımızın hukukun üstünlüğü adına yaptıkları çalışmalar, demokrasinin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir işleve sahiptir. Vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, devlet-vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli roller üstlenmektedirler. Savunma ve hak arama görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluk sahibi olan tüm avukatların, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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