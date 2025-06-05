Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'tan Kurban Bayramı Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı vesilesiyle birlik, beraberlik ve sevgi vurgusu yaparak, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının, sevinç, neşe ve coşkunun, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları özel günler olduğunu belirtti.

Vali Aktaş, sevinç ve mutlulukların paylaştıkça arttığı, üzüntü ve acıların paylaşıldıkça azaldığı bilinciyle millet olarak gelecek bayramlara ve daha güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümeleri gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların, Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm önlemlerin alındığına işaret eden Aktaş, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, seyahate çıkacak vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Mübarek Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, Kocaeli'mize ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, bu vesileyle tüm Kocaelili hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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