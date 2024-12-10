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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kızılay Kocaeli Şubesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kızılay Kocaeli Şubesi'ni Ziyaret Etti
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kızılay Kocaeli Şubesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Kızılay personeline teşekkür etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette Aktaş, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kızılay Kadın Şube Başkanı Şengül Karagöz, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler tarafından karşılandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, birimleri gezdi, özverili çalışmaları dolayısıyla Kızılay personeli ve gönüllülerine teşekkür etti.

Pay, Karagöz ve beraberindekiler, Vali Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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