Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, tüm öğrenci ve öğretmenlere mutlu bir tatil diledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, ?büyük heyecan ve umutla başlanılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını kaydetti.

?Karnelerini alacak bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutlayan Aktaş, "Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu ve ülkemizin istikbali olan öğrencilerimiz ile onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum.? Bu vesileyle tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
