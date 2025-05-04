Kocaeli Valisi Aktaş'tan Hıdırellez Bayramı Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Hıdırellez Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, milletleri oluşturan temel unsurlardan birinin kültür, kültürü oluşturan temel unsurların ise gelenek, görenek ve inançlar olduğunu belirtti.

Hıdırellez Bayramı'nın Türk kültüründe yazın başlangıcını temsil ettiğini anlatan Aktaş, doğayla iç içe yaşayan Türk milletinin, dostluk ve kardeşlik adına bu bayramı yüzyıllardır kutladığını vurguladı.

Aktaş, Hıdırellez'in, vatandaşların kaynaşmasına ve toplumsal huzura vesile olduğuna değinerek, "Bizi biz yapan kültürel değerlerimiz, binlerce yıllık deneyimlerin neticesinde kimliğimizin parçasına dönüşmüştür. Bu bilinçle manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmamız, milletimizin istikbal yolculuğunda vazgeçilmez gerekliliktir. Devlet kurumlarımız milli kültürün korunması ve geleceğe taşınmasında üzerine düşeni daima yapmıştır ve yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hıdırellez Bayramı'nın gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret eden Aktaş, hemşehrilerinin bayramını kutlayarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diledi.