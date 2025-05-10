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Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, Anneler Günü'nü kutlamanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Annelerin, çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs gerdiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakarlık taşıyan, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgiyle hep yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır, annelerimiz. Tarif edilemeyen sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimiz, bizleri dünyaya getiren, hayatımız boyunca destekçimiz olan, en kıymetli değerlerimizdir.

Her güçlüğü yenen, ayaklarının altına cennet serilen annelerimize karşı saygıda kusur etmemek ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek ulvi görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu hayat diliyor, ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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