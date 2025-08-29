Kocaeli Valisi Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin, şanlı tarihlerinde önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını aktaran Aktaş, "Aziz Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile aziz milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Mukaddes vatanımızın, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, milletimizin hürriyet ve istiklali uğruna verilen büyük mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 103. yıldönümünde başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."