Kocaeli Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet için kullandığı "Benim en büyük eserim" cümlesine aktaran Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimiz ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıran önemli bir dönüm noktası olmuştur. Aradan geçen 102 yılda büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim ve kültür alanındaki atılımları ile güçlü demokrasisi sayesinde, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan Türkiye Cumhuriyeti devleti, aziz Türk milletinin kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
