Kocaeli Valisi Aktaş'tan 2025-2026 Eğitim Yılı Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların milli ve manevi değerlerle çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri için eğitimin önemine işaret eden Aktaş, "Düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk bilinci gelişmiş, milli kültürümüzü benimsemiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, manevi değerlere bağlı, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek devletimizin temel amacı ve en önemli görevleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, çocukların ve gençlerin eğitim öğretim olanaklarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için yoğun gayret içinde olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, 1493 okulumuzda, 462 bin 294 öğrencimiz ve 30 bin 12 öğretmenimizle 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza sağlık, mutluluk, başarı getirmesini ve verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum."