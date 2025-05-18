Kocaeli Valisi Aktaş'tan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Kocaeli Valisi Aktaş'tan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 19 Mayıs'ın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Mesajında gençlere seslenen Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Atatürk tarafından kendilerine armağan edildiğini aktararak, milli ve manevi değerler ışığında, bilimde, teknolojide ve sanatta yaşanan değişimleri takip ederek ülkeyi yeni ufuklara taşıyacakların gençler olduğunu vurguladı.

Vatanını canından üstün tutan ecdadın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetin ve devletin gençlere emanet olduğunu aktaran Aktaş, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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