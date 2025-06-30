Kocaeli Valisi Aktaş'tan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kabotaj Kanunu, Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından önemli dönüm noktası olmuştur. Ülkemiz, bu kanunla denizcilik alanında büyük atılım yapmıştır." ifadesini kullandı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizcilik alanında sahip olduğu potansiyele dikkati çeken Aktaş, Kabotaj Kanunu'nun denizlerdeki egemenliğin korunması ve denizcilik sektörünün güçlendirilmesi açısından büyük anlam taşıdığını anlattı.

Kocaeli'nin denizcilik sektöründeki önemine de değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olan, tekne ve kıyı balıkçılığının yapıldığı İzmit Körfezi'nde, 36 liman işletmesi, 2024 yılında 9 bin 1 gemi trafiği ve 83 milyon 788 bin ton elleçleme kapasitesine ulaşılmıştır. İlimizin sahip olduğu deniz potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması, iktisadi yönden ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle denizcilik sektöründe emek veren tüm çalışanlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, mavi vatanımızın her zaman emniyet ve refah içinde olmasını diliyor, deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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