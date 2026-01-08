Kocaeli Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Aktaş, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesine oy verdi.

Aktaş, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafından yana kullanan Aktaş, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, kategoriler arasında "Gazze: Açlık" konulu özel başlık açılmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekilmesi açısından başlığın önemine değinen Aktaş, "Yaşanan katliamı, insanların çektiği sıkıntıyı hiçbir makine çekebilecek ya da anlatacak durumda değildir belki ama bu şekilde en azından orayı unutturmamamız lazım. Oradaki insanların, mazlumların çektiği sıkıntıları gündemde tutmamız lazım. Onlara yardımın ulaşması, oraların ihyası ve inşası noktasında çok önemli. Anadolu Ajansı, bu anlamda kıymetli bir çalışma yapmış. 6 kategoride de seçimimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.