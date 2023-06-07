Kocaeli Valiliği, 4 yıl önceki kavga görüntülerini yeniymiş gibi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı

Kocaeli Valiliği, Gölcük ilçesinde 4 yıl önce yabancı uyrukluların karıştığı kavgaya ait görüntüleri yeni yaşanmış gibi paylaşan sosyal medya hesapları ve siteler hakkında soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, kavganın yeni olduğuna dair haberlerin internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 yıl önceki görüntüleri yeniymiş gibi paylaşanlar hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve yerel medya sitelerinde 2019 yılı içinde Gölcük ilçesinde meydana gelen, yabancı şahısların karışmış olduğu kavga olayını, yeni yaşanmış gibi haber yaparak gündem oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek provakatif paylaşım yapan sosyal medya hesapları ve sitelere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal süreç başlatılmıştır."