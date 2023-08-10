Kocaeli Valiliği, 163 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzeniz göç ile mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 163 düzensiz göçmen 09.08.2023 tarihinde sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - KOCAELİ