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Kocaeli Vali Yardımcısı Bıçak, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Kocaeli Vali Yardımcısı Bıçak, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Güncel Haberler

Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, kentte görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, kentte görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bıçak, Polisevi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği polislerle bayramlaştı.

Bıçak'a, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ve AK Parti Kocaeli milletvekili adayı Veysal Tipioğlu eşlik etti.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı programa katılarak jandarma personelinin bayramını tebrik eden Bıçak, deprem bölgesinde görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un, tüm personelin bayramını tebrik ettiğini aktardı.

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Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Bülent Turan Polisevi Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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