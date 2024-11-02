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Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Anaokulunda Atölye Etkinliği Düzenledi

Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Anaokulunda Atölye Etkinliği Düzenledi
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Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Anasultan Anaokulu'nda çocuklarla birlikte çeşitli atölye etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlik, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerine sınıf yönetimi deneyimi kazandırırken, minik katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Anasultan Anaokulu'nda çocuklarla atölye etkinliği gerçekleştirdi.

Anaokulu Müdürü Emine Atar'ın ev sahipliğinde düzenlenen atölye etkinliklerine katılan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri, sınıf yönetimi konusunda deneyim kazandı.

Taş ve tuval boyama, kil çalışmaları ile ebru sanatı gibi çeşitli atölyelere katılan minik öğrenciler de keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncer Cabak ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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