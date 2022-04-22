Kocaeli, Türkiye gündemine girdi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nin marka değerini artırmak ve turizmde dünya yıldızı haline getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.''Kocaeli Markalaşıyor Gözlerinize İnanacaksınız'' sloganıyla tanıtımı yapılan Kocaeli Master Planı'nın devamında hazırlanan Havadan Kocaeli filmi ve internet sitesi, dün geceden itibaren yayına başladı. www.havadankocaeli.com internet sitesinin yayına başlamasıyla beraber eş zamanlı olarak Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından da #gözlerinizeinanacaksınız ve #havadankocaeli etiketleriyle paylaşılan yeni tanıtım filmi vefotoğraflar büyük ilgi gördü. Büyükşehir ve bağlı kuruluşlar, Kocaeli Valiliği, milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, Kocaelili vatandaşlar ve doğa tutkunu sosyal medya fenomenlerinin yoğun paylaşımlarının ardından Türkiye gündeminde Kocaeli ilk üç arasına girdi.

365 GÜN, 12 İLÇE, BİNLERCE KARE FOTOĞRAF

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Turizm Master Planı, kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Turizm Master Planı, ''Kocaeli Markalaşıyor Gözlerinize İnanacaksınız'' sloganıyla tanıtılmıştı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ise Turizm Master Planı'yla aynı eksende bir çalışma yapıldı. 365 gün süreyle Kocaeli'nin 12 ilçesi, 4 mevsimde ayrı ayrı havadan fotoğraflandı ve kamera görüntüleri çekildi. Çalışma sonunda Kocaeli'nin binlerce kareden oluşan görsel zenginliği gün ışığına çıktı. On bine yakın fotoğraf tek tek taranıp, saatlerce süren kamera görüntüleri incelendikten sonra, Kocaeli'nin havadan en güzel fotoğrafları ve kamera görüntüleri seçildi.

SİTEYE EN ANLAMLI FOTOĞRAFLAR YÜKLENDİ

Her ilçe için farklı tabiat ortamlarında çekilen yüzlerce fotoğraf hazırlanan www.havadankocaeli.com sitesine yüklendi. Bu fotoğraflar içinden Kocaeli'ni en iyi anlatan onlarca fotoğraf ve farklı mekanlar için özel olarak yazılan metinlerden ise Havadan Kocaeli kitabı hazırlandı. Kocaeli'nin tüm güzelliklerini ön plana çıkaran, görenlerin hayranlıkla bakacağı fotoğraflar ve özel olarak yazılan metinlerden oluşan materyal, siteye e-kitap olarak yüklendi. Kocaeli'ye özgü logonun da kullanıldığı site dün gece saat 21.00'den itibaren yayına başladı.

KOCAELİNİN YENİ TANITIM FİLMİ

Kocaeli'ni havadan en güzel anlatan kamera görüntüleri ise Kocaeli'nin yeni tanıtım filmine can verdi. İzleyenlerin Kocaeli'ye bir kez daha hayran kalacağı tanıtım filminde, şehrin en güzel sokakları, tarihi evleri, doğa harikası görüntüleri, mavi bayraklı plajları, sahilleri ayrı ayrı işlendi. Müziği ve kurgusu özel olarak hazırlanan Kocaeli tanıtım filminde tüm bu görüntülere şiir tadında bir de metin de eşlik ediyor.

WWW.HAVADANKOCAELİ.COM YAYINA BAŞLADI

Kocaeli Turizm Master Planı çerçevesinde hazırlanan www.havadankocaeli.com web sitesinde Kocaeli'nin havadan çekilmiş nadide fotoğraflarının yanı sıra özel olarak hazırlanan tanıtım filmi ve şehri tanıtan e-kitap yer alıyor. Siteyi ziyaret eden vatandaşlar, STK'lar, kurum ve kuruluşlar, bu materyalleri yüksek çözünürlükte indirerek, Kocaeli'nin tanıtımı için yapacakları programlarda ve broşürlerinde kullanabilecek.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 2. SIRADA

Öte yandan www.havadankocaeli.com internet sitesi yayına başladığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. Sitenin yayına başlamasıyla beraber eş zamanlı olarak Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından da #gözlerinizeinanacaksınız ve #havadankocaeli etiketleriyle paylaşılan yeni tanıtım filmi ve fotoğraflar, Büyükşehir'e bağlı kuruluşlar, Kocaeli Valiliği, milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, Kocaelili vatandaşlar ve doğa tutkunu sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşıldı. Herkesin hayranlıkla izlediği Kocaeli'nin yeni tanıtım filmi ve internet sitesine olan yoğun ilginin ardından Kocaeli, yapılan paylaşımlarla Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.

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