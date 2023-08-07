Kocaeli TMO Silosu Patlaması Sonrası Gemilerde Herhangi Bir Olumsuzluk Tespit Edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye botunun bölgeye yönlendirildiğini ve diğer kurtarma ekiplerinin de hazır bekletildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.