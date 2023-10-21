Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada zulalanmış şekilde 775 bin uyuşturucu etkisi yaratan sentetik ecza ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli TEM Otoyolunda Zulalanmış 775 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan tırda zulalanmış 775 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada zulalanmış şekilde 775 bin uyuşturucu etkisi yaratan sentetik ecza ele geçirildi.

19 Ekim tarihinde Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde istihbari çalışmalar neticesinde tır durduruldu. Narkotik köpeği Nitro ile tırda yapılan aramada şoför mahalli altında zulalanmış uyuşturucu tespit edildi. Polis ekiplerinin zulayı açması üzerine içerisinde tütün paketleri içerisine konulmuş 116 kilo ağırlığında 775 bin uyuşturucu etkisi yaratan sentetik ecza ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.