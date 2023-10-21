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Kocaeli TEM Otoyolunda Zulalanan Tırda 775 Bin Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, zulalanmış şekilde 775 bin uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza bulundu. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.