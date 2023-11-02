Kocaeli TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli Tem Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. - KOCAELİ