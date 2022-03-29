Kocaeli Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Gününü kutladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutladı. Tüm salonlarda gün boyu oyunlar ücretsiz olarak sahnelenirken, gün sonunda oyuncularla birlikte pasta kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak oyunculara çiçek takdim etti.

GÜNÜ BOYU ÜCRETSİZ OYUN

27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda büyük coşkuyla kutlandı. 27 Mart Dünya Tiyatro gününü dolu dolu kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, SDKM büyük sahnede "Kılıçarslan", Oda Tiyatrosunda "Tamamen Doluyuz", ve Tatbikat sahnede ise "Hayal Perdesi (Karagöz)" oyunlarını sahneledi.

HAYAL PERDESİ KARAGÖZ

Dünya Tiyatro Gününde Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Şehir Tiyatroları'nın konuğu oldu. Şehir Tiyatroları oyuncularının Dünya Tiyatro Gününü kutlayan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Değerlendirme Kurulu tarafından "Geleneksel Tiyatro Sanatçısı" ünvanına sahip Erdoğan Hasan Cengiz'in "Hayal Perdesi (Karagöz)" oyunu izleme şansını yakaladı. Oyun özel öğrenciler tarafından çok beğenildi.

GENEL SANAT YÖNETMENİNDEN PLAKET

Kocaeli Şehir Tiyatrolarında 2016 yılında göreve başlayan Erdoğan Cengiz, 2018 yılında Ustalığa terfi ettiğini gösteren bir nişane olarak kendisine; Karagöz Sanatçısı Hüseyin Dilan tarafından takdim edilen püskül ile onurlandırılmıştı. 27 Mart Dünya Tiyatro gününde Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de seyirci olarak katıldığı Karagöz oyunu sonrasında, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından Geleneksel Türk Tiyatrosuna verdiği hizmetlerden dolayı plaket verildi.

ODA TİYATROSUNDA "TAMAMEN DOLUYUZ" SAHNELENDİ

27 Mart Dünya Tiyatro günü için Kocaeli Şehir Tiyatroları Oda Tiyatrosunda ise "Tamamen Doluyuz" oyununu seyirci ile buluşturdu. Becky Mode'un yazdığı Volkan Dinç'in yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik komedi oyununda Aytek Mete Elgün seyirci karşısına geçti. Oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

BÜYÜK SAHNEDE KILIÇARSLAN SAHNELENDİ

27 Mart Dünya Tiyatro Gününde büyük sahnede ise İskender Pala'nın yazdığı Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın yönettiği "Kılıçarslan" oyunu seyirciyle buluştu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu I. Kılıçarslan'ı tanıtmak, I. Haçlı Seferi ve devamındaki Haçlı saldırılarına karşı kahramanlıklarını anlatmak amacıyla sahnelenen oyun anlatı ve sahneleme tekniği açısından türünde bir ilke imza atıyor.

ÇİÇEK TAKDİMİ VE PASTA KESİLDİ

Büyük sahnede sahnelenen oyun seyirci tarafından büyük beğeni topladı. Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncusu Nuri Karadeniz, Seçkin Selvi'nin kaleme aldığı ulusal dünya tiyatro günü bildirisini okudu. Oyun sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak oyuncular adına Kılıçarslan Başrol oyuncusu Çağrı Mengüç'e çiçek takdim etti. Oyun sonunda oyuncularla birlikte pasta kesilerek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlandı.

Bültenler / Güncel