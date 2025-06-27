Kocaeli Şehir Hastanesi Yakınındaki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi Yakınındaki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 300 metre mesafedeki ağaçlık alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Şehir Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre mesafedeki ağaçlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesine yaklaşık 300 metre mesafedeki ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çöpler tutuşurken, alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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