Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Yanık İddiaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyat sırasında vücutta oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden hastaların iddialarını Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan 60'a yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandığı ve iki hastanın hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, "Yanık vakaları ve hastanenin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklama değil, nedenlerini tespit ederek şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, nisan ayında hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesinde ameliyata alınan 60'a yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandığı, biri kesin olmakla birlikte iki hastanın vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, TBMM'de Sağlık Bakanı'ndan bilgi talep edilmesine rağmen cevap alınamadığını belirten Şahbaz, "Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen bu yanık vakaları ve hastanenin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklama değil, nedenlerini tespit ederek şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAY SÜREKLİ OLARAK ARTARKEN, HİZMET KALİTESİ VE GÜVENİRLİĞİ SORGULANIR HALE GELMİŞTİR"

Şahbaz'ın açıklaması şöyle:

"Şehir Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinden aldığı pay sürekli olarak artarken bu hastanelerin hizmet kalitesi ve güvenirliği de sorgulanır hale gelmiştir. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemi ile yapılan ve Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinden yüzde 11.4 gibi büyük bir pay alan hasta garantili şehir hastaneleri beklenen hizmet kalitesini sağlayamamaktadır.

Maksimum kar elde etmeyi amaçlayan işletmeci firma lehine düzenlenen sözleşmeler nedeniyle personel, alet edavat noksanlıkları giderilememekte, tedavi edici sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar ve hasta mağduriyetleri yaşanmaktadır. Hastanelerin faaliyete alınması sırasında gerekli denetim, sertifikasyon ve kalibrasyon işlemlerinin de yeterince yapılmadığı anlaşılmaktadır.

"KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ DE EKSİK PERSONEL, YETERSİZ TIBBİ ARAÇ GİBİ NEDENLERLE SIKÇA GÜNDEME GELMEKTEDİR"

Daha önce faaliyete geçen diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi Gama Holding ve Türkerler Holding'in yap işlet devret modeliyle inşa ettiği ve işlettiği Kocaeli Şehir Hastanesi de eksik personel, yetersiz tıbbi araç, taahhüt edilenden daha az sayıda birimin faal olması gibi nedenlerle sıkça gündeme gelmektedir.

"KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİNDE AMELİYATA ALINAN 60'A YAKIN HASTANIN VÜCUDUNDA OLUŞAN YANIKLAR NEDENİYLE YARALANDIĞI, İKİ HASTANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİALARI BASINA YANSIMIŞTIR"

Nisan ayında hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan 60'a yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandığı, biri kesin olmakla birlikte iki hastanın vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları basına yansımıştır. Vakaların ölüm nedeninin yanık değil, sepsis olarak kayda geçirildiği, bu nedenle kesin sayının bilinemediği, bu yanıklar nedeniyle halen tedavi alan hastaların bulunduğu iddiaları mevcuttur.

"HASTANE İDARESİNİN SORUMLULUĞU PERSONELE YIKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİALAR ARASINDADIR"

Ameliyatlar esnasında hastaların vücudunda meydana gelen bu yanıklar nedeniyle hastanede ameliyatların gayri resmi olarak iki defa durdurulduğu, yüklenici firma olan Gama Türkerler'in konuya ilişkin sorumluluk kabul etmediği, hastane idaresinin de sorumluluğu personele yıkmaya çalıştığı iddialar arasındadır.

Bu konuda TBMM'de Sağlık Bakanı'dan bilgi talep edilmesine rağmen cevap alınamamıştır.

"BU KONUDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NI VERİLERİ SAKLAMAYA DEĞİL, NEDENLERİNİ TESPİT EDEREK KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen bu yanık vakaları ve hastanenin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklama değil, nedenlerini tespit ederek şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Sağlığın özelleştirilmesi ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin karını maksimize etmek ve yatırım tutarını biran önce çıkarmayı amaçlayan müteahhit şirketler tarafından yerine getirilmesi telafisi mümkün olmayan acı sonuçlara neden olmaktadır. İktidarı bir an önce bu anlayıştan vazgeçmeye çağırıyor ve bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin kamu tarafından verilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."