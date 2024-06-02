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Kocaeli Sanayi Odası Çevre Haftası Bisiklet Sürüş Etkinliği

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Çevre Haftası bisiklet sürüş etkinliğinde, yaklaşık 350 sporcu bir araya geldi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, etkinliğin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

KSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulüplerine üye yaklaşık 350 sporcu odanın hizmet binası önünde toplandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin 17'ncisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zeytinoğlu, 21 kilometre uzunluğundaki sürüşe katılımın yoğun olmasının Kocaeli'deki insanların duyarlılığını gösterdiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından Zeytinoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve tura katılanlar, Kartepe'deki Seka Kamp alanına hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli Spor Spor Güncel Haberler

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