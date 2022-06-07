İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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