Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Protokolü, Kurban Bayramı arefesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Sakarya'da Serdivan Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Bartın'da bayram öncesi belediye tarafından şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı.

Ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Halatçıyaması Asri Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına su döküp çiçek bıraktı, büyüyen otları da temizledi.

Bazılarının zaman zaman duygulandığı görülen vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi

Maliye'nin radarında sporcular var! Aralarından biri 70 milyon ödedi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.