Kocaeli Sahillerinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi Görev Başladı

Kocaeli Sahillerinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi Görev Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 165 kişilik ekiple birlikte 13 bölgede sahillerdeki görevine başladı. KOSKEM, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla haftanın 7 günü hizmet verecek.

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 165 kişilik ekiple 13 bölgede sahillerdeki görevine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı KOSKEM ekiplerinin, Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede hizmet vermeye başladığı aktarıldı.

Açıklamada, 9'u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 bölgede, haftanın 7 günü 165 kişilik personelin vatandaşların can güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

Geçen sezon 2 bin 238 kişi, 2005'ten bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, KOSKEM'in Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı'nda 2009'dan itibaren haftanın 7 günü görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, 2025 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesine, gönüllü itfaiyeciler, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Uluslararası Afet ve Acil Durum Destek Kuvvetleri (DK9), I.S.A.R Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneğinin de destek vereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Kanser teşhisi konan şarkıcı, müziğe ara verdiğini açıkladı
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.