Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar, Bir Haftada 54 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar, Bir Haftada 54 Kişiyi Kurtardı
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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte 15-22 Haziran tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 54 vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı. En fazla kurtarma işlemi Kumcağız bölgesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 54 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında KOSKEM ekipleri,15-22 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren 54 vatandaşı kurtardı.

En fazla kurtarma işlemi 22 kişiyle Kumcağız bölgesinde gerçekleşirken, Cebeci bölgesinde ise 14 vakaya müdahale edildi.

Ekipler ayrıca Kovanağzı'nda 2, Kerpe'de 5, Sarısu'da 3, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 2, Bayramoğlu'nda 2 ve Ereğli'de 1 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu. ???????

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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