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Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 334 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 334 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Güncel Haberler

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin bayram tatili süresince sahillerde boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi. Ekiplerin, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Kandıra, Karamürsel, Darıca ve Gebze'de görev yaptığı aktarılan açıklamada, toplamda 334 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı ifade edildi.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin bayram tatili süresince sahillerde boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Ekiplerin, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Kandıra, Karamürsel, Darıca ve Gebze'de görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOSKEM ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren Cebeci'de 107, Kovanağzı'nda 8, Kumcağız'da 92, Miço Plajı'nda 5, Kerpe'de 16, Sarısu'da 11, Seyrek'te 14, Bağırganlı'da 22, Karamürsel'de 39, Darıca ve Bayramoğlu'nda 10'ar kişi olmak üzere toplam 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı."

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kurban Bayramı Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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