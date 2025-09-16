Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 1906 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 1906 kişiye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonunda 13 bölgede 165 kişilik ekiple görev yaptı.

Sezonun 15 Haziran'da başlamasıyla sahaya çıkan ekipler, kent genelinde insanların güvenli denize girebilmesi için, 4'ü kurtarma amacıyla özel yapılan 18 jet ski ve 6 zodyak botuyla çalışmalarını yürüttü.

Haftanın 7 günü görevlerini sürdüren KOSKEM ekipleri, sezon boyunca 1906 kişiyi boğulmaktan kurtardı.