Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 154 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı
Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 154 kişiye müdahalede bulundu. Sezon başından bu yana 1825 kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, Mavi Bayraklı plajların da bulunduğu 13 sahil bölgesinde görev yapıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtildi.
Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, sezon başından bu yana 1825 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
KOSKEM ekipleri, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev bölgelerinde 154 boğulma vakasına müdahale etti.
Bu kapsamda, Cebeci'de 63, Kumcağız'da 42, Kerpe'de 9, Bağırganlı'da 13, Seyrek'te 7, Kovanağzı'nda 4, Sarısu'da 4, Darıca'da 11 ve Ereğli'de 1 kişi, cankurtaranların zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.
Ayrıca, 15 vatandaşa ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti sunuldu.