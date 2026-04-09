Körfez'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde plastik ürün üretimi yapılan bir fabrikada su ısıtıcısının kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangında zarar oluştu.

Kirazlıyalı Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde sabah saatlerinde B.B.'ye ait plastik ürünler üretilen fabrikada, prizde takılı olan su ısıtıcısının kısa devre yapıp, alev almasıyla yangın çıktı. Su ısıtıcısındaki alevler iş yerine yayıldı. Tesisteki 5 personel dışarıya çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürülürken, tesiste zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

