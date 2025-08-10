Kocaeli Otoyolu'nda Motosiklet- TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gerçekleşen kazada, sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, tırla çarpıştı. Ağır yaralanan Narin, hastanede hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikameti Danış Koper Viyadüğü mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel